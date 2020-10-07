Количество госпитализированных больных коронавирусом снова выросло

В Украине выросло количество госпитализированных из-за коронавируса. 6 октября было госпитализировано 730 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 730 человек", – сказал он.

По словам министра, на утро 7 октября в больницах находятся 18 039 пациентов с COVID-19 и подозрением на него.

Среди 4 753 человек, у которых 6 октября была подтверждена коронавирусная инфекция, 219 детей и 251 медработник.

Всего с начала эпидемии заболели 15 259 детей и 16 864 медработника.

Среди выздоровевших – 7 328 детей.

Как сообщали Українські новини, в Украине новый антирекорд подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки – 4 753 заболевших.

Также сообщалось, что в Ровенском государственном гуманитарном университете зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Глухове Сумской области работу одной из больниц изменили для лечения пациентов с коронавирусом.

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