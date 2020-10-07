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07 октября 2020, среда, 11:51 192
Медицина 2020-10-07T11:56:02+03:00
Українські Новини
Минздрав хочет внести "Биовен" в протокол лечения коронавируса

Минздрав хочет внести "Биовен" в протокол лечения коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, лечение коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как эпидемиолог прогнозирует рост заболеваемости почти в три раза, Министерство здравоохранения намерено внести в протокол лечения коронавирусной инфекции препарат на основе человеческого иммуноглобулина "Биовен".

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Сегодня уже завершились клинические испытания, у нас есть отчеты. Хорошо себя показали так называемые иммуноглобулины, препарат "Биовен". Будет собрана наша рабочая группа по протоколу. Они планируют внести это лекарственное средство в протокол лечения", - сказал министр.

По его словам, на закупку препарата планируется выделить бюджетные средства.

В сентябре в интервью изданию ZN.ua президент фармкомпании "Биофарма", которая является производителем "Биовена", Константин Ефименко заявил об успешном завершении испытаний препарата.

По его словам, в исследовании принимало участие 60 пациентов с тяжелой формой заболевания.

Пациенты были разделены на 2 группы по 30 человек, одной из которых оказывалась помощь по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, второй - дополнительно давали "Биовен".

"Исследования уже закончено. Мы не набираем новых пациентов. Ждем, пока пациенты с обеих наших групп поправятся окончательно", - прокомментировал тогда Ефименко.

Он отметил, что в группе пациентов, принимающих "Биовен", лихорадка проходила в два дня быстрее, и из больницы их выписывали на 7-10 дней раньше, чем пациентов из другой группы.

Также Ефименко сообщил, что цена лекарства будет около 7 тыс. гривен за флакон, для лечения одного пациента необходимо в среднем два-три фалкона препарата.

Согласно материалам на сайте Минздрава, исследования на небольшом количестве пациентов проводятся на 2 этапе клинических исследований, который помогает определить эффективность лечения.

3-тий этап, на котором подтверждается эффективность препарата, его дозировка и безопасность, нужно проводить среди большой группы пациентов - несколько сотен или даже тысячи.

Как сообщали Українськi Новини, в Запорожье областная инфекционная больница прекратила прием пациентов с коронавирусом.

Тем временем в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 4753 случая за сутки

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