Коронавирусом будут заражаться по 12 тыс. украинцев в сутки уже в ноябре, страну ждет жесткий карантин, – эпидемиолог

Коронавирусом будут заражаться по 12 тыс. украинцев в сутки уже в ноябре, страну ждет жесткий карантин, – эпид

В то время как в Украине снова антирекорд по количествую заболевших коронавирусом, эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет всплекс заболеваемости коронавирусной инфекций. Об этом сообщает Обозреватель.

Так, эпидемиолог заявил, что уже в ноябре в Украине могут выявлять до 12 тыс. больных коронавирусом в сутки.

"Я думаю, что в ноябре месяце мы будем наблюдать заболеваемость не менее 10-12 тысяч ежедневно", – сказал Александрин.

Александрин отметил, что ВОЗ прогнозирует около 9 тыс. заболевших в сутки, но его прогнозы более пессимистичные.

"Я не такой оптимист, как ВОЗ. Думаю, ситуация у нас будет хуже.

Потому что, помимо COVID-19, мы вступили в сезон острых респираторных заболеваний. Помимо того, что на сегодняшний день у каждого из нас высокая вероятность инфицироваться COVID-19, мы еще можем одновременно заболеть и аденовирусами, и риновирусами, и парагриппом", – говорит Александрин.

По его словам, в регионах уже наблюдается огромная проблема – государственная система здравоохранения не справляется с ситуацией. Врачи и медперсонал уже на исходе.

По мнению эпидемиолога, остановить коронавирус на данном этапе в Украине уже нельзя.

Александрин также считает, что правительство будет вынуждено вновь ввести жесткий карантин.

Как сообщали Українські новини, количество госпитализированных с коронавирусом снова увеличилось.

Также в Запорожье областная инфекционная больница прекратила прием пациентов с коронавирусом.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости