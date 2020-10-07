Коронавирусом будут заражаться по 12 тыс. украинцев в сутки уже в ноябре, страну ждет жесткий карантин, – эпидемиолог

В то время как в Украине снова антирекорд по количествую заболевших коронавирусом, эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет всплекс заболеваемости коронавирусной инфекций. Об этом сообщает Обозреватель. Так, эпидемиолог заявил, что уже в ноябре в Украине могут выявлять до 12 тыс. больных коронавирусом в сутки. "Я думаю, что в ноябре месяце мы будем наблюдать заболеваемость не менее 10-12 тысяч ежедневно", – сказал Александрин. Александрин отметил, что ВОЗ прогнозирует около 9 тыс. заболевших в сутки, но его прогнозы более пессимистичные. "Я не такой оптимист, как ВОЗ. Думаю, ситуация у нас будет хуже. Потому что, помимо COVID-19, мы вступили в сезон острых респираторных заболеваний. Помимо того, что на сегодняшний день у каждого из нас высокая вероятность инфицироваться COVID-19, мы еще можем одновременно заболеть и аденовирусами, и риновирусами, и парагриппом", – говорит Александрин. По его словам, в регионах уже наблюдается огромная проблема – государственная система здравоохранения не справляется с ситуацией. Врачи и медперсонал уже на исходе. По мнению эпидемиолога, остановить коронавирус на данном этапе в Украине уже нельзя. Александрин также считает, что правительство будет вынуждено вновь ввести жесткий карантин. Как сообщали Українські новини, количество госпитализированных с коронавирусом снова увеличилось. Также в Запорожье областная инфекционная больница прекратила прием пациентов с коронавирусом.