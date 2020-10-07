подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • Медицина
  • Коронавирусом будут заражаться по 12 тыс. украинцев в сутки уже в ноябре, страну ждет жесткий карантин, – эпидемиолог
07 октября 2020, среда, 11:39 418
Медицина 2020-10-07T11:41:05+03:00
Українські Новини
Коронавирусом будут заражаться по 12 тыс. украинцев в сутки уже в ноябре, страну ждет жесткий карантин, – эпид

Коронавирусом будут заражаться по 12 тыс. украинцев в сутки уже в ноябре, страну ждет жесткий карантин, – эпидемиолог

Александр Савич
Коронавирус, коронавирус в Украине, Количество заболевших коронавирусом, прогноз коронавируса
Эпидемиолог дал неутешительный прогноз по коронавирусу в Украине. Фото: pixabay
Эпидемиолог дал неутешительный прогноз по коронавирусу в Украине. Фото: pixabay

В то время как в Украине снова антирекорд по количествую заболевших коронавирусом, эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет всплекс заболеваемости коронавирусной инфекций. Об этом сообщает Обозреватель.

Так, эпидемиолог заявил, что уже в ноябре в Украине могут выявлять до 12 тыс. больных коронавирусом в сутки.

"Я думаю, что в ноябре месяце мы будем наблюдать заболеваемость не менее 10-12 тысяч ежедневно", – сказал Александрин.

Александрин отметил, что ВОЗ прогнозирует около 9 тыс. заболевших в сутки, но его прогнозы более пессимистичные.

"Я не такой оптимист, как ВОЗ. Думаю, ситуация у нас будет хуже.

Потому что, помимо COVID-19, мы вступили в сезон острых респираторных заболеваний. Помимо того, что на сегодняшний день у каждого из нас высокая вероятность инфицироваться COVID-19, мы еще можем одновременно заболеть и аденовирусами, и риновирусами, и парагриппом", – говорит Александрин.

По его словам, в регионах уже наблюдается огромная проблема – государственная система здравоохранения не справляется с ситуацией. Врачи и медперсонал уже на исходе.

По мнению эпидемиолога, остановить коронавирус на данном этапе в Украине уже нельзя.

Александрин также считает, что правительство будет вынуждено вновь ввести жесткий карантин.

Как сообщали Українські новини, количество госпитализированных с коронавирусом снова увеличилось.

Также в Запорожье областная инфекционная больница прекратила прием пациентов с коронавирусом.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Количество заболевших коронавирусом прогноз коронавируса

Количество госпитализированных больных коронавирус...
В Сумской области работу одного из медучреждений и...
В ВСУ коронавирусом болеет 301 человек, за прошедш...
В НАН прогнозируют 50 смертей от коронавируса ежед...
Порошенко стало хуже - двустороннее воспаление легких при коронавирусе
Минздрав хочет внести "Биовен" в протокол лечения коронавируса
Новости
Рейтинги партий. Фото: Рейтинг
ОПЗЖ догоняет Слугу народа - разница в рейтингах сократилась до 3,9 процентных пункта 12:39 Видео
Без создания настоящей агломерации невозможно развитие ни Киева, ни его сателлитов, - Сергей Гусовский 12:29
В Киеве мужчина спускался с балкона на связанных простынях и упал. Он погиб на месте 12:28
Хоронили в закрытом гробу. Родные и близкие внезапно умершего директора лицея под Киевом опровергли заявления чиновников районо 12:19
Минэкономики окончательно отменило обязательное ведение Книги отзывов и предложений 12:12
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
НАБУ вызывает на допрос главу Окружного админсуда Киева Вовка на 9 и 12 октября 20:12
Переход на зимнее время в Украине. В какой день и в какое время нужно переводить часы 05:30
больше новостей
Во вмешательстве Байдена в деятельность Шокина нет уголовного преступления, — Нацполиция 21:04
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
больше новостей
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 4753 случая за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok