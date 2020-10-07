В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 4753 случая за сутки

6 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 753 до 239 337, количество умерших от заболевания - на 77 человек до 4 597 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 9,3%, новых летальных случаев - снизилось на 14,4%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 7 октября в Украине зарегистрировано 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 597 летальных, 105 970 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 4 753 новых случая заболевания, выздоровели 2 569 человек, умерли 77 человек.

Таким образом, 6 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 4 753 против 2 569.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 7 октября составило 128 770 человек, что на 1,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (25 474), Харьковской (22 136) и Львовской областях (21 696).

В Черновицкой области зафиксированы 15 589 случаев COVID-19, в Одесской - 15 337 случаев, в Тернопольской – 14 737, в Ивано-Франковской - 14 562, в Ривненской – 13 532, в Закарпатской – 10 373, в Киевской - 10 291, в Волынской - 9 037, в Днепропетровской - 7 688, в Хмельницкой - 7 473, в Житомирской - 7 221, в Винницкой - 7 074 случая.

5 885 случаев выявлены в Сумской области, 4 917 случаев - в Черкасской, 4 907 случаев - в Черниговской, 4 862 случая - в Запорожской, 4 824 случая - в Донецкой, 4 025 случаев - в Николаевской, 3 497 случаев - в Полтавской, 1 591 случай - в Херсонской, 1 394 случая - в Луганской и 1 215 случаев - в Кировоградской области.

Как сообщали Українськi Новини, в Ровно в институте вспышка коронавируса.

Тем временем Украина на карантине 210-й день.

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