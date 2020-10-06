Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестирований до 50 тыс. в сутки до декабря

Министерство здравоохранения намерено до декабря увеличить количество тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции до 50 тыс. в сутки.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"К началу декабря Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестов до 50 тыс. в сутки", - сказано в нем.

Отмечается, что сейчас проводятся закупки оборудования и материалов, необходимых для проведения исследований.

Также министерство планирует использовать тесты на антиген.

Как сообщали Українськi Новини, ВОЗ зарегистрировала тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, показывающие результат через 15-20 минут.

Ранее сообщалось о том, кому в Украине делают бесплатные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Кроме того, Минздрав заявил, что в государственных и коммунальных лабораториях проводится 80% тестов методом полимеразной цепной реакции на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также в Киеве пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 можно будет за 990 гривен.

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