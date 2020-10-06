подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 октября 2020, вторник, 15:56 660
Медицина 2020-10-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестирований до 50 тыс. в сутки до декабря

Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестирований до 50 тыс. в сутки до декабря

Елена Новикова
Минздрав, Коронавирус, Лекарства, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
Тесты на коронавирус. Фото: bbmri-eric.eu
Тесты на коронавирус. Фото: bbmri-eric.eu

Министерство здравоохранения намерено до декабря увеличить количество тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции до 50 тыс. в сутки.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"К началу декабря Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестов до 50 тыс. в сутки", - сказано в нем.

Отмечается, что сейчас проводятся закупки оборудования и материалов, необходимых для проведения исследований.

Также министерство планирует использовать тесты на антиген.

Как сообщали Українськi Новини, ВОЗ зарегистрировала тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, показывающие результат через 15-20 минут.

Ранее сообщалось о том, кому в Украине делают бесплатные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Кроме того, Минздрав заявил, что в государственных и коммунальных лабораториях проводится 80% тестов методом полимеразной цепной реакции на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также в Киеве пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 можно будет за 990 гривен.

Больше новостей о: Минздрав Коронавирус Лекарства коронавирус в Украине тесты на коронавирус ПЦР-тесты

Минздрав за сутки в 13 раз увеличил количество ИФА...
В Киевской области растет количество новых случаев...
В Украине резко выросло количество госпитализирова...
ВОЗ зарегистрировала тесты на коронавирус, показыв...
Для меня это просто отель, сейчас мы с женой ищем новое место, — Зеленский о резиденции в Конча-Заспе
ГосЧС ликвидировала 8 очагов пожара в Луганской области, 2 - локализовала
Новости
Мужчину, который зарезал и сжег своего 6-летнего сына, задержала полиция. Фото: Нацполиция
Полиция задержала мужчину, который жестоко убил своего 6-тилетнего сына в Киеве. Стали известны подробности трагедии 16:43
Минобразования вернуло 36,7 млн гривен за пробное ВНО 16:42
Третий случай смерти от COVID-19 среди врачей зафиксирован в Донецкой области 16:29
Власть должна обеспечить достойные условия медикам, а киевлянам - доступные и качественные медуслуги, – Шлапак 16:21
Руководство "Пущи-Водицы" пояснило скидку Венедиктовой на аренду резиденции 16:14 Документ
больше новостей
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Количество госпитализированых с коронавирусом в Украине продолжает снижаться 10:32
НАБУ вызывает на допрос главу Окружного админсуда Киева Вовка на 9 и 12 октября 20:12
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
Для меня это просто отель, сейчас мы с женой ищем новое место, — Зеленский о резиденции в Конча-Заспе 12:10
больше новостей
В Киеве зафиксировали более 25 тыс. случаев коронавируса с начала пандемии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok