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06 жовтня 2020, вівторок, 15:56 5
Медицина 2020-10-06T16:28:04+03:00
Українські Новини
МОЗ планує збільшити кількість ПЛР-тестувань до 50 тис. на добу до грудня

МОЗ планує збільшити кількість ПЛР-тестувань до 50 тис. на добу до грудня

Елена Новикова
МОЗ, коронавірус в Україні, ПЛР-тести
Тести на коронавірус. Фото: bbmri-eric.eu
Тести на коронавірус. Фото: bbmri-eric.eu

Міністерство охорони здоров'я має намір до грудня збільшити кількість тестувань на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції до 50 тис. на добу.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"До початку грудня МОЗ планує збільшити кількість ПЛР-тестів до 50 тис. на добу", - сказано в ньому.

Зазначається, що зараз проводяться закупівлі обладнання і матеріалів, необхідних для проведення дослідів.

Також міністерство планує використовувати тести на антиген.

Раніше повідомлялося про те, кому в Україні роблять безкоштовні ПЛР-тести на COVID-19.

Крім того, МОЗ заявив, що в державних і комунальних лабораторіях проводиться 80% тестів методом полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19.

Також у Києві пройти ПЛР-тест на COVID-19 можна буде за 990 гривень.

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