МОЗ планує збільшити кількість ПЛР-тестувань до 50 тис. на добу до грудня

Міністерство охорони здоров'я має намір до грудня збільшити кількість тестувань на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції до 50 тис. на добу.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"До початку грудня МОЗ планує збільшити кількість ПЛР-тестів до 50 тис. на добу", - сказано в ньому.

Зазначається, що зараз проводяться закупівлі обладнання і матеріалів, необхідних для проведення дослідів.

Також міністерство планує використовувати тести на антиген.

Раніше повідомлялося про те, кому в Україні роблять безкоштовні ПЛР-тести на COVID-19.

Крім того, МОЗ заявив, що в державних і комунальних лабораторіях проводиться 80% тестів методом полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19.

Також у Києві пройти ПЛР-тест на COVID-19 можна буде за 990 гривень.

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