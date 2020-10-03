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03 октября 2020, суббота, 19:29 37
Политика 2020-10-03T19:29:17+03:00
Українські Новини
ВОЗ зарегистрировала тесты на коронавирус, показывающие результат через 15-20 минут

ВОЗ зарегистрировала тесты на коронавирус, показывающие результат через 15-20 минут

Ольга Фандорина
Тесты, ВОЗ, тесты на коронавирус, Экспресс-тест
Коронавирус. Фото: Pixes
Коронавирус. Фото: Pixes

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала два экспресс-теста на коронавирусную болезнь, которые показывают результат через 15-30 минут.

Об этом сообщил Центр новостей ООН, передают Українські Новини.

28 сентября ВОЗ зарегистрировала первый экспресс-тест на основе антигена и рекомендовала использовать его в чрезвычайных ситуациях.

Было принято решение обеспечить поставку 120 млн таких тестов в страны с низким и средним уровнем доходов.

Второй антигенный экспресс-тест, который также будет включен в список средств для использования в экстренных случаях, ВОЗ одобрила 2 октября.

Указывается, что в рамках инициативы Аct-Accelerator (инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) и Альянса COVAX (создан под эгидой ВОЗ для разработки вакцины) ВОЗ будет добиваться справедливого распределения во всем мире вакцин, которые доказали свою безопасность и эффективность.

Также с 5 октября в Украине обновили карантинное зонирование.

Тем временем, сегодня 206-й день карантина. Какие ограничения действуют в регионах Украины

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