ВОЗ зарегистрировала тесты на коронавирус, показывающие результат через 15-20 минут

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала два экспресс-теста на коронавирусную болезнь, которые показывают результат через 15-30 минут.

Об этом сообщил Центр новостей ООН, передают Українські Новини.

28 сентября ВОЗ зарегистрировала первый экспресс-тест на основе антигена и рекомендовала использовать его в чрезвычайных ситуациях.

Было принято решение обеспечить поставку 120 млн таких тестов в страны с низким и средним уровнем доходов.

Второй антигенный экспресс-тест, который также будет включен в список средств для использования в экстренных случаях, ВОЗ одобрила 2 октября.

Указывается, что в рамках инициативы Аct-Accelerator (инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) и Альянса COVAX (создан под эгидой ВОЗ для разработки вакцины) ВОЗ будет добиваться справедливого распределения во всем мире вакцин, которые доказали свою безопасность и эффективность.

Также с 5 октября в Украине обновили карантинное зонирование.

Тем временем, сегодня 206-й день карантина. Какие ограничения действуют в регионах Украины

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