Минздрав за сутки в 13 раз увеличил количество ИФА-тестов на антитела к коронавирусу

5 октября было проведено 25 126 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 60,6% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 19 851 исследование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 12,9 раз больше по сравнению с 4 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 44 977 тестирований, из них 25 126 методом ПЦР, а также 19 851 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 423 031 исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 6 октября поступило 4 665 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 301 761 сообщение о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября было проведено 15 646 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 19,4% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 1 534 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 4,1 раза меньше по сравнению с 3 октября.

Также МОЗ намерен инициировать введение дополнительных ограничений в стране в случае превышения 60% заполненности коек в больницах больными COVID-19.

Тем временем, карантин в Украине длится 209 дней: какие ограничения действуют.

В Киеве пройти ПЦР-тест на коронавирус можно будет за 990 гривен.

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