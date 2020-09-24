В государственных и коммунальных лабораториях проводится 80% тестов ПЦР на коронавирус, - Минздрав

Тогда, как 23 сентября было сделано 26,8 тыс. тестов на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что 80% таких исследований проводятся в государственных и коммунальных лабораториях.

Об этом он сообщил в интервью радио "НВ" в среду, передают Українськi Новини.

Ляшко заявил, что ежедневно проводится 25-30 тыс. тестов методом ПЦР, на выходные число проведенных исследований меньше.

"80% проводится в государственных и коммунальных учреждениях бесплатно для пациента", - сказал он.

По словам Ляшко, приоритетное право на бесплатное тестирование имеют пациенты с симптомами острого респираторного заболевания, пневмониями, а также находящиеся на самоизоляции лица, у которых появились симптомы ОРЗ.

Замминистра отметил, что задержка с внесением выявленных случаев коронавирусной инфекции в статистику составляет в среднем 2-3 дня и зависит от места нахождения пациента (в крупных городах результаты анализа получают быстрее, чем в районных центрах и селах) и от количества образцов, которые обрабатывает лаборатория.

В целом он охарактеризовал динамику распространения заболевания как тревожную, но не критическую.

Также Ляшко сообщил, что занятость коек, отведенных под прием больных коронавирусом, в среднем по Украине приближается к 50%.

Как сообщали Українськi Новини, за сутки 23 сентября коронавирус был подтвержден у 3 372 украинцев.

Ранее Минздрав рассказал, как сдать бесплатный тест на коронавирус.

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