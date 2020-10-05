В Киеве пройти ПЦР-тест на коронавирус можно будет за 990 гривен

В то время как тесты на коронавирус в частных лабораториях стоят в два раза дороже, крупнейшая в Украине сеть лабораторий "Синэво" инвестировала 300 тыс. евро в открытие специализированного COVID-центра для проведения комплекса исследований на COVID-19.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, COVID-центр включает высокотехнологичную лабораторию для выполнения тестов на COVID-19 методом ПЦР, а также специально оснащенное отделение для обслуживания клиентов и осуществления забора материала для исследований на COVID-19.

"Эпидемия COVID-19 набирает обороты, и потребности в массовом тестировании населения растут с каждым днем. Лаборатория для проведения ПЦР-исследований должна отвечать большому количеству требований. Учитывая это и ожидаемые масштабы тестирования, мы приняли решение об открытии специализированного COVID-центра с отдельной лабораторией, которая будет специализироваться исключительно на ПЦР-тестировании к COVID-19. Мощности лаборатории позволят выполнять тестирование на COVID-19 не тысячами, а сотнями тысяч в месяц, что позволит существенно улучшить ситуацию с тестированием в стране", - прокомментировал директор по развитию "Синэво" Николай Бутенко.

По словам Бутенко, ПЦР-тестирование на COVID-19 будет выполняться на реагентах компании BAG Diagnostics (Германия), при этом тест-системы прошли клинические исследования и имеют аккредитацию ЕС, аналогичные реагенты для тестирования населения используют ведущие лаборатории Европы.

Также с ноября "Синэво" планирует запуск тестирования еще на автоматическом оборудовании и реагентах компании Abbott (США), которая считается одним из топовых производителей оборудования и реагентов в области лабораторной диагностики в мире.

На первом этапе работы COVID-центра мощности лаборатории составляют 30 тыс. ПЦР-тестов в месяц, а после запуска работы на оборудовании компании Abbott (США) пропускные способности лаборатории увеличатся до 100 тыс. ПЦР-тестов в месяц.

"Согласно международным стандартам, лаборатория COVID-центра разделена на несколько отдельных зон, в которых выполняются последовательные этапы ПЦР-исследования. Такое соблюдение правил зонирования ПЦР-лаборатории сводит к минимуму возможность распространения частиц вируса в помещении лаборатории и существенно снижает риск получения ложных результатов тестирования", - добавил Бутенко.

Согласно сообщению, лаборатория COVID-центра и другие лаборатории "Синэво", выполняющие тестирование на COVID-19 методом ИФА, оснащены оборудованием ведущих международных производителей медицинского оборудования – Abbott, Bio-Rad, Euroimmun и другие.

Срок выполнения ПЦР-исследования составит около 24 часов, стоимость ПЦР-тестов составляет 990 гривен.

"Лаборатория "Синэво" прошла международную сертификацию ISO 15189 и является аккредитованной для участия в программе "Дій вдома". Следовательно, отрицательные результаты ПЦР-исследований на COVID-19, выполненные в лаборатории "Синэво", могут использоваться как разрешение для пересечения границы, а также для прекращения самоизоляции.

Отделение для обслуживания клиентов COVID-центра будет работать круглосуточно и без выходных. Дополнительным преимуществом центра является наличие на территории специально выделенной зоны для парковки, где в случае необходимости может проводиться забор биоматериала у пациентов непосредственно в каретах скорой помощи", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в мае "Синэво" начала тестирование населения на иммунитет к коронавирусу.

"Синэво" входит в шведский медицинский холдинг Medicover.

Сеть компании насчитывает более 290 лабораторных центров, работающих в 125 городах Украины, а также 7 лабораторий, в которых выполняется более 1,5 тыс. видов тестов.

Тем временем, лаборатория Минздрава в Киеве прекратила тестировать на COVID-19 частных лиц.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости