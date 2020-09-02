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02 сентября 2020, среда, 12:10 1215
Общество 2020-09-02T12:15:01+03:00
Українські Новини
Кому в Украине делают бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус: объяснение МОЗ

Кому в Украине делают бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус: объяснение МОЗ

Ольга Фандорина
Тесты, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты, Тестирование на коронавирус
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

Пока в Украине новые "коронавирусные" антирекорды: 2495 новых случаев и 51 смерть за сутки, бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР в Украине делают пациентам с признаками коронавирусной болезни и людям с пневмонией. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на время трансляции в Facebook.

"Стандартное оказание медпомощи, которое утверждено приказом Минздрава, определено следующим группам. Первое, это пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни. Второе, это пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и ждут лабораторной диагностики. Лица, с подтвержденным случаем", - сказал Ляшко.

По его словам, на сегодня тестирование методом ПЦР в Украине проводят 104 вирусологические лаборатории.

Как сообщали Українськi Новини, 31 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 088 до 123 303, количество умерших от заболевания - увеличилось на 48 человек до 2 605.

Тем временем, в Украине 175-й день карантина: какие ограничения действуют.

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