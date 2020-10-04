Количество госпитализированных с COVID-19 в Украине снизилось

3 октября был госпитализировано 708 больных коронавирусной инфекцией, в то время, как за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 4 140 человек.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 708 человек", - сказал он.

Всего с начала эпидемии заболели 14 645 детей и 16 231 медработников.

Выздоровели 1 370 пациентов.

Как сообщали Українськi Новини, 2 октября было госпитализирован 877 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообалось о том, что ВОЗ зарегистрировала тесты на коронавирусной инфекцией COVID-19, показывающие результат через 15-20 минут.

Также согласно прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тысяч случаев в сутки.

Кроме того, с 5 октября в Украине обновили карантинное зонирование. По результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с понедельника Киев останется в "желтой зоне" эпидемической опасности, Тернополь остался в "красной" и в "красную зону" включен Канев (Черкасская область).

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