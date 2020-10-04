Кількість госпіталізованих з COVID-19 в Україні знизилося

3 жовтня було госпіталізовано 708 хворих коронавірусной інфекцією, в той час, як за минулу добу COVID-19 виявили у 4 140 осіб.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Було госпіталізовано 708 осіб", - сказав він.

Всього з початку епідемії захворіли 14 645 дітей і 16 231 медпрацівників.

Одужали 1 370 пацієнтів.

Як повідомляли Українськi Новини, за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Київ залишився в "жовтій зоні" епідемічної небезпеки, Тернопіль залишився в "червоній" і в "червону" включений Канів (Черкаська область). Нове зонування почне діяти с 5 жовтня.

Раніше повідомлялося про те, що у Полтаві заявили про випадок повторного діагностування коронавірусною інфекцією COVID-19.

Також керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт прогнозує, що в найближчі місяці кількість нових випадків коронавірусної інфекції в Україні може скласти 7-9 тис. на день.

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