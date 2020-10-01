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  • Киев остался в "желтой" зоне, а Канев перевели в "красную". В Украине обновили карантинное зонирование
01 октября 2020, четверг, 18:55 161
Общество 2020-10-01T20:15:02+03:00
Українські Новини
Киев остался в "желтой" зоне, а Канев перевели в "красную". В Украине обновили карантинное зонирование

Киев остался в "желтой" зоне, а Канев перевели в "красную". В Украине обновили карантинное зонирование

Валерия Драгомирова
карантин в Украине, Красная зона, Желтая зона, Карантинное зонирование
Коронавирус. Фото: bbmri-eric.eu
Коронавирус. Фото: bbmri-eric.eu

По результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев остался в "желтой зоне" эпидемической опасности, Тернополь остался в "красной" и в "красную" включен Канев (Черкасская область).

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Новое зонирование начнет действовать с 00:00 5 октября.

Винница, Луцк, Днипро, Львов, Николаев, Полтава из "желтой зоны" перешли в "оранжевую", в ней остались Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы.

В "оранжевой зоне" также остались Ирпень, Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области.

В "желтой зоне" остались Житомир, Запорожье, Одесса, Ровно, Черкассы и Чернигов, также из "зеленой" зоны попал Херсон.

Зоны карантина. Зоны карантина.



Как сообщали Українськi Новини, с 28 сентября Киев был переведен из "оранжевой зоны" эпидемической опасности в "желтую", Тернополь - из "оранжевой" в "красную".

Кроме того, в Украине снова зафиксировали повторный случай заражения коронавирусом

По прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки. 

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Киев остался в "желтой" зоне, а Канев перевели в "красную". В Украине обновили карантинное зонирование
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