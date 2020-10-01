Киев остался в "желтой" зоне, а Канев перевели в "красную". В Украине обновили карантинное зонирование

По результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев остался в "желтой зоне" эпидемической опасности, Тернополь остался в "красной" и в "красную" включен Канев (Черкасская область).

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.



Новое зонирование начнет действовать с 00:00 5 октября.



Винница, Луцк, Днипро, Львов, Николаев, Полтава из "желтой зоны" перешли в "оранжевую", в ней остались Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы.



В "оранжевой зоне" также остались Ирпень, Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области.



В "желтой зоне" остались Житомир, Запорожье, Одесса, Ровно, Черкассы и Чернигов, также из "зеленой" зоны попал Херсон.

Зоны карантина.





Как сообщали Українськi Новини, с 28 сентября Киев был переведен из "оранжевой зоны" эпидемической опасности в "желтую", Тернополь - из "оранжевой" в "красную".



Кроме того, в Украине снова зафиксировали повторный случай заражения коронавирусом.



По прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки.

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