Киев перешел с "оранжевой" зоны в "желтую"

Согласно результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев переведен из "оранжевой зоны" эпидемической опасности в "желтую", Тернополь - из "оранжевой" в "красную".

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"С 00:00 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев перешел в "желтую зону", - написал он.

В "красной зоне" с 28 сентября будут находиться Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Всего в "красную зону" попали 2 админединицы.

К "оранжевой зоне" отнесены такие областные центры: Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы.

Таким образом, с 28 сентября в "оранжевой зоне" будут 6 областных центров.

К "желтой зоне" отнесены такие областные центры: Винница, Луцк, Днипро (переведен с "зеленой зоны"), Житомир, Запорожье, Львов, Николаев, Одесса, Полтава (переведена с "зеленой зоны"), Ривне, Черкассы, Чернигов.



В Киевской области к "оранжевой зоне" отнесены Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы.



К "желтой зоне" в Киевской области с 28 сентября отнесены Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Переяслав, Ирпень, Славутич и Фастов, а также Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлыкский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.



Ранее в части территорий "красной зоны" разрешили работать школам и пассажирскому транспорту.

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