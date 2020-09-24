подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
24 сентября 2020, четверг, 18:33 291
Общество 2020-09-24T18:34:06+03:00
Українські Новини
Киев перешел с "оранжевой" зоны в "желтую"

Киев перешел с "оранжевой" зоны в "желтую"

Валерия Драгомирова
Киев, Коронавирус, Желтая зона
Киев. Фото: Валерия Назаренко
Киев. Фото: Валерия Назаренко

Согласно результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев переведен из "оранжевой зоны" эпидемической опасности в "желтую", Тернополь - из "оранжевой" в "красную".

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"С 00:00 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев перешел в "желтую зону", - написал он.

В "красной зоне" с 28 сентября будут находиться Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Всего в "красную зону" попали 2 админединицы.

К "оранжевой зоне" отнесены такие областные центры: Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы.

Таким образом, с 28 сентября в "оранжевой зоне" будут 6 областных центров.

К "желтой зоне" отнесены такие областные центры: Винница, Луцк, Днипро (переведен с "зеленой зоны"), Житомир, Запорожье, Львов, Николаев, Одесса, Полтава (переведена с "зеленой зоны"), Ривне, Черкассы, Чернигов.


В Киевской области к "оранжевой зоне" отнесены Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы.

К "желтой зоне" в Киевской области с 28 сентября отнесены Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Переяслав, Ирпень, Славутич и Фастов, а также Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлыкский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности

Ранее в части территорий "красной зоны" разрешили работать школам и пассажирскому транспорту. 

Больше новостей о: Киев Коронавирус Желтая зона

Киев перешел с "оранжевой" зоны в "желтую"
Ученики не обязаны проходить тест после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19, — Минобразования
Новости
Александр Попов подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Киева 18:53
Движение на Новоконстантиновской улице в Киеве ограничили. Фото: 112.ua
На улице Новоконстантиновской в Киеве до 31 октября частично ограничили движение 18:41 Карта
Премьер-министр Канады Трюдо заявил о начале второй волны коронавируса 18:33
Киев перешел с "оранжевой" зоны в "желтую" 18:33
Ученики не обязаны проходить тест после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19, — Минобразования 18:17
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
В Херсонской области из-за коронавируса у школьницы на карантин отправили класс 22:10
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
больше новостей
Авиакомпания SkyUp заявляет о возможности банкротства
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok