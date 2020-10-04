В Украине количество новых случаев COVID-19 после рекордного роста начало снижаться

3 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 140 до 226 462, количество умерших от заболевания - на 44 человека до 4 397 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания снизилось на 11,2%, новых летальных случаев - на 52,2%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 4 октября в Украине зарегистрировано 226 462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 397 летальных, 107 107 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 4 140 новых случаев заболевания, выздоровели 1 370 человек, умерли 44 человека.

Таким образом, 3 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших - 4 140 против 1 370.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 4 октября составило 121 958 человек, что на 2,3% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (24 450), Львовской (21 194) и Харьковской областях (20 518).

В Черновицкой области зафиксированы 15 123 случая COVID-19, в Одесской - 14 539 случаев, в Тернопольской - 14 295, в Ивано-Франковской - 14 232, в Ривненской - 130 107, в Закарпатской - 10 168, в Киевской - 9 752, в Волынской - 8 591, в Днепропетровской - 6 931, в Хмельницкой - 6 801, в Винницкой - 6 716, Житомирской - 6 749 случаев.

5 171 случаев выявлены в Сумской области, 4 595 случаев - в Черниговской, 4 480 случаев - в Черкасской, 4 507 случаев - в Запорожской, 4 187 случаев - в Донецкой, 3 650 случаев - в Николаевской, 2 812 случаев - в Полтавской, 1 427 случаев - в Херсонской, 1 179 случаев - в Кировоградской и 1 288 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, ВОЗ зарегистрировала тесты на коронавирус, показывающие результат через 15-20 минут.

Также 2 октября было госпитализировано 877 больных коронавирусной инфекцией.

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