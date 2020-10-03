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03 октября 2020, суббота, 10:57 46
Медицина 2020-10-03T11:00:01+03:00
Українські Новини
Количество больных, госпитализированных с коронавирусом, резко возросло

Количество больных, госпитализированных с коронавирусом, резко возросло

Надежда Комендантова
Минздрав, Госпитализация, коронавирус в Украине, Заболеваемость коронавирусом
Больница. Фото: КГГА
Больница. Фото: КГГА

В то время как в Украине "коронавирусные" антирекорды по количеству новых случаев и смертей, 2 октября был госпитализировано 877 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 877 человек", - сказал он.

По словам министра, на текущий момент в больницах находятся 16 076 пациентов с коронавирусом.

Среди 4 661 человека, у которых 2 октября была подтверждена коронавирусная инфекция, 228 детей и 246 медработника.

Всего с начала эпидемии заболели 14 427 детей и 16 055 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября был госпитализирован 801 больной коронавирусом.

2 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 661 до 222 322, количество умерших от заболевания - на 91 человека до 4 353.

Тем временем с 5 октября в Украине обновили карантинное зонирование. С понедельника Киев останется в "желтой зоне" эпидемической опасности, Тернополь остался в "красной" и в "красную" включен Канев (Черкасская область).

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