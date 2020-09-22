Еще у одного депутата от "Слуга народа" выявили COVID-19, - Гончаренко

В то время как заражение коронавирусом нового типа подтвердили у заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 накануне поставили народному депутату из партии "Слуга народа".

Как передают Українські Новини, об этом сегодня, 22 сентября, в своем Telegram-аккаунте написал депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, коронавирусом заразился депутат Анатолий Драбовский, ему поставили диагноз COVID-19.

"COVID-19 заболел депутат Анатолий Драбовский, Слуга народа", — говорится в тексте сообщения.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом заболел фракционный депутат "Слуги народа" Сергей Нагорняк. По словам депутата, сделанный накануне ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат.

Также сообщалось, что у вице-премьер-министра Алексея Резникова диагностировали заболевание ангиной, в то время как результат теста на COVID-19 оказался негативный.

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