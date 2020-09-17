Нардеп Нагорняк заболел коронавирусом

В то время, как лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко излечилась от коронавируса, народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк получил позитивный ПЦР-тест на COVID-19. Об этом он сообщил РБК-Украина. "Да, подтвердился. Но чувствую себя хорошо. Думаю, за неделю преодолею", - рассказал Сергей Нагорняк. Народный депутат отметил, что чувствует себя хорошо. Как сообщали Українські Новини, в Украине за сутки зафиксировано более 3,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Ранее сообщалось о том, то количество проведенных в Украине тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 растет уже четвертый день подряд. Кроме того, у депутата Верховной Рады Ивана Крулько ("Всеукраинское объединение "Батькивщина") выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Также 30 августа стало известно, что депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" Степан Чернявский заболел коронавирусом и находится на лечении уже десять дней. Перед началом новой Рады коронавирусной инфекцией COVID-19 болело 23 депутата.