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17 сентября 2020, четверг, 23:33 322
Верховная Рада и партии 2020-09-17T23:45:01+03:00
Українські Новини
Нардеп Нагорняк заболел коронавирусом

Нардеп Нагорняк заболел коронавирусом

Елена Новикова
Слуга народа, Covid-19, заражение коронавирусом, коронавирус у депутата, Сергей Нагорняк
Сергей Нагорняк. Фото: mankrda.gov.ua
Сергей Нагорняк. Фото: mankrda.gov.ua

В то время, как лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко излечилась от коронавируса, народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк получил позитивный ПЦР-тест на COVID-19.

Об этом он сообщил РБК-Украина.

"Да, подтвердился. Но чувствую себя хорошо. Думаю, за неделю преодолею", - рассказал Сергей Нагорняк.

Народный депутат отметил, что чувствует себя хорошо.

Как сообщали Українські Новини, в Украине за сутки зафиксировано более 3,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, то количество проведенных в Украине тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 растет уже четвертый день подряд.

Кроме того, у депутата Верховной Рады Ивана Крулько ("Всеукраинское объединение "Батькивщина") выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.

Также 30 августа стало известно, что депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" Степан Чернявский заболел коронавирусом и находится на лечении уже десять дней.

Перед началом новой Рады коронавирусной инфекцией COVID-19 болело 23 депутата.

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