Резников заболел ангиной. Тест на COVID-19 отрицательный

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заболел. Об этом Українським Новинам сообщила его пресс-секретарь Ирина Золотар. "У него ангина. Не COVID-19", - сказала она. По ее словам, тест на коронавирус показал отрицательный результат. Золотар добавила, что состояние у Резникова нормальное и он проходит лечение. Ранее заседание фракции "Слуга народа" было отменено из-за болезни Резникова. Как сообщали Українськi Новини, председатель Харьковского городского совета Геннадий Кернес заболел коронавирусом и находится в больнице в сознании. Его перевезли в Германию в ту самую клинику, где лечится российский оппозиционер Навальный тем же самолетом. Тем временем Юлия Тимошенко, которая болела коронавирусом, выздоровела. Также сообщалось о тяжелом состоянии политика и даже подключении к аппарату ИВЛ. Но соратники Тимошенко рассказали, что во время болезни она дышала самостоятельно. Российский оппозиционер Навальный вышел из комы и даже пишет в соцсети, а украинский МИД полагает, что к его отравлению могла быть причастна российская власть.