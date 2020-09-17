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17 сентября 2020, четверг, 19:08 11
Общество 2020-09-17T19:09:08+03:00
Українські Новини
Резников заболел ангиной. Тест на COVID-19 отрицательный

Резников заболел ангиной. Тест на COVID-19 отрицательный

Кира Молчанова
Болезнь, Вице-премьер, Алексей Резников, ангина
Алексей Резников. Фото: пресс-служба КГГА
Алексей Резников. Фото: пресс-служба КГГА

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заболел.

Об этом Українським Новинам сообщила его пресс-секретарь Ирина Золотар.

"У него ангина. Не COVID-19", - сказала она.

По ее словам, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Золотар добавила, что состояние у Резникова нормальное и он проходит лечение.

Ранее заседание фракции "Слуга народа" было отменено из-за болезни Резникова.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Харьковского городского совета Геннадий Кернес заболел коронавирусом и находится в больнице в сознании.

Его перевезли в Германию в ту самую клинику, где лечится российский оппозиционер Навальный тем же самолетом.

Тем временем Юлия Тимошенко, которая болела коронавирусом, выздоровела. Также сообщалось о тяжелом состоянии политика и даже подключении к аппарату ИВЛ. Но соратники Тимошенко рассказали, что во время болезни она дышала самостоятельно.

Российский оппозиционер Навальный вышел из комы и даже пишет в соцсети, а украинский МИД полагает, что к его отравлению могла быть причастна российская власть.

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