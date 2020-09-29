Рада внесла изменения в Таможенный кодекс

Верховная Рада, которая намерена 20 октября принять проект госбюджета-2021 в первом чтении, заменила термин "преступление" на "уголовное правонарушение" в некоторых статьях Таможенного кодекса.

За принятие законопроекта № 3287-1 за основу проголосовал 271 депутат при минимально необходимых 226, в целом - 276 , передают Українськi Новини.

Также в Избирательном кодексе заменяется термин "органы доходов и сборов" на "налоговые органы", а словосочетания "центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной финансовой политики", "центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную финансовую политику", "центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной финансовой политики" заменяются на "центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику".

В законе "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" термин "орган доходов и сборов" заменяется на "таможенный орган".

В пояснительной записке отмечается, что такие редакционные коррективы направленны на приведение национального законодательства в соответствие с понятийным аппаратом, которым оперирует закон №2617-VIII, которым предусмотрено, что преступление становится одной из разновидностей уголовного правонарушения, к которым наряду с преступлениями относятся уголовные проступки.

Как сообщали Українськi Новини, 3 декабря 2019 года Рада отсрочила введение института уголовных проступков до 2021. 22 ноября 2018 года Рада ввела институт уголовных проступков.

Ранее Рада разрешила продажу лекарств через Интернет, а также приняла закон о разведке.

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