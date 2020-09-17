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17 сентября 2020, четверг, 11:02 116
Верховная Рада и партии 2020-09-17T11:02:09+03:00
Українські Новини
В Украине разрешили электронную торговлю лекарствами

В Украине разрешили электронную торговлю лекарствами

Александр Савич
Верховная Рада, Лекарства, Интернет-магазин, Фармбизнес
В Украине разрешили продавать лекарства через Интернет. Фото: pixabay
В Украине разрешили продавать лекарства через Интернет. Фото: pixabay

Верховная Рада урегулировала электронную торговлю лекарствами, в то время как количество проведенных тестов на коронавирус в Украине растет четыре дня подряд.

За принятие соответствующего законопроекта № 3615-1 в целом проголосовали 258 депутатов при необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно положениям документа, субъект хозяйствования, который имеет лицензию на осуществление розничной торговли лекарствами, сможет вести торговлю с помощью информационно-телекоммуникационных систем дистанционно, а также осуществлять доставку лекарств покупателям.

При этом лицензиат должен быть внесен в перечень субъектов, имеющих право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами; информация о праве лицензиата осуществлять электронную розничную торговлю лекарственными средствами должна содержаться в лицензионном реестре по производству лекарственных средств (в условиях аптеки), оптовой и розничной торговли лекарственными средствами.

На сайте субъекта хозяйствования должна быть опция предоставления консультаций фармацевтом в случае необходимости при заказе лекарственных средств через сайт аптеки.

Кроме того, должны быть собственная служба доставки и оборудование, которое обеспечивает соблюдение определенных производителем условий хранения лекарственных средств при их транспортировке.

Также разрешено привлечение на договорных основах курьерских служб и почтовых операторов при условии наличия у них специального оборудования для доставки.

Будет запрещена электронная торговля рецептурными препаратами (кроме случаев предоставления электронного рецепта), наркотическими, психотропными лекарственными препаратами, прекурсорами, сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими лекарственными средствами, оптовая электронная торговля лекарствами.

Запрещено установление минимального размера заказа.

Ответственность за качество лекарства и условия его хранения при транспортировке будет нести продавец.

После подписания Президентом закон вступает в силу на следующий день после обнародования, вступает в действие – через 3 месяца после вступления в силу.

Как сообщали Українські новини, в Украине дорожают лекарства.

Также за сутки в Украине зафиксировано более 3,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.

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