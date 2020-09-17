Рада приняла закон о разведке. Приоритетные задания будет определять Президент

За принятие законопроекта №2412-д в целом проголосовали 258 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом вводится понятие "разведывательные органы", под которым подразумеваются Служба внешней разведки, разведывательный орган в Минобороны и Государственная пограничная служба.

К разведке может привлекаться ряд органов Вооруженных Сил и Нацгвардии.

Кроме этого, оперативные подразделения Службы безопасности, осуществляющие контрразведывательную деятельность, перечень которых определяется Президентом, могут проводить разведывательные мероприятия.

При этом к разведывательной деятельности запрещается привлекать несовершеннолетних лиц.

Расходы на осуществление и обеспечение разведывательной деятельности принадлежат к тайным расходам государственного бюджета.

А закупки товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей разведывательной деятельности составляют тайну и осуществляются по процедурам, установленными законом для оборонных закупок.

Руководить разведывательными органами предлагается Президенту, он же будет назначать руководителей разведывательных органов.

Президент будет определять приоритетные задания разведки.

При этом общая координация деятельности субъектов разведывательного сообщества осуществляется Советом национальной безопасности и обороны.

Для проведения разведывательной деятельности органам предлагается обращаться в апелляционный суд с ходатайством.

Подобные органы будут предоставлять информацию об ограничении прав, свобод и законных интересов лиц исключительно после завершения разведывательных мероприятий и если предоставление этой информации не создает угроз нацбезопасности Украины.

Должностные оклады и другие составляющие денежного обеспечения, заработной платы, а также порядок выплаты денежного обеспечения и заработной платы сотрудникам разведывательных органов устанавливаются руководителями этих органов.

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