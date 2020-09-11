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11 сентября 2020, пятница, 17:58 113
Силовые структуры 2020-09-11T17:58:21+03:00
Українські Новини
В Киеве мужчина откусил палец отцу, разбил собакой окно в чужом доме и около 10 раз ударил ножом человека

В Киеве мужчина откусил палец отцу, разбил собакой окно в чужом доме и около 10 раз ударил ножом человека

Александр Савич
Киев, Преступление, нападение на людей, Холодное оружие

Вслед за информацией о том, что в Киеве мужчина угрожал продавщице на АЗС гранатой, пытаясь купить алкоголь, стало известно, что в Киеве мужчина совершил сразу несколько преступлений за ночь. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Патрульным Соломенского района города Киева поступила информация, что жильцы одного из домов слышат крики о помощи. Приехав по адресу вызова полицейские нашли двух мужчин, один из которых был с откусанной фалангой пальца, а второй – с  травмами головы.

Мужчины рассказали полицейским, что сын одного из них напал на отца и откусил ему часть фаланги пальца. Второй мужчина оказался соседом, который, услышав крики, пришел на помощь. Ему нападавший несколько раз ударил по голове железной лопаткой для обуви, после чего скрылся.

Через некоторое время патрульные получили еще один вызов. Неподалеку от места происшествия неизвестный без одежды ворвался в дом в частном секторе.

Когда полицейские приехали туда, они обнаружили хозяев дома: 66-летнюю женщину и ее мужа, который, пытаясь защитить жену от нападения неизвестного, получил от него около 10 ударов ножом.

Супруги рассказали, что неизвестный разбил окно в их дом собакой, после чего напал на хозяйку дома. Спас женщину ее муж, который принял удар на себя. После этого нападавший вновь скрылся.

Патрульные оказали раненому мужчине медицинскую помощь до приезда медиков и дали своим коллегам ориентировку для поиска мужчины.

Нападавшего нашли через 20 минут. Он сидел на подоконнике 4-го этажа недостроенного дома.

Патрульные задержали его и передали следователям.

Как сообщали Українські новини, 15-летний подросток в Ужгороде соовершил вооруженное ограбление автозаправки.

Также в Мариуполе Юлий Цезарь напал на синагогу.

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