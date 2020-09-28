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28 сентября 2020, понедельник, 15:45 90
Экономика 2020-09-28T15:48:08+03:00
Українські Новини
Рада намерена 20 октября принять проект госбюджета-2021 в первом чтении

Рада намерена 20 октября принять проект госбюджета-2021 в первом чтении

Кира Молчанова
Верховная Рада, государственный бюджет, Государственный бюджет Украины, Проект госбюджета-2021
Бюджет.
Бюджет.

Верховная Рада намерена провести внеочередное пленарное заседание 20 октября для принятия проекта государственного бюджета на 2021 год в 1-м чтении.

Об этом сказал на брифинге председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"Надо учесть, чтобы 20 октября у нас было пленарное заседание, ведь это крайний срок, когда Рада должна одобрить и направить свои предложения к Кабинету Министров, поэтому 20 октября нужно будет также провести пленарное заседание Рады", - сказал он.

Разумков отметил, что 1 октября - это последний день, когда депутаты Рады могут подавать свои правки и предложения к проекту госбюджета-2021.

Как сообщали Українськi Новини, ранее депутат Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что парламент намерен провести заседание 20 октября для принятия проекта госбюджета на 2021 год.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в проект государственного бюджета на 2021 год закладывается курс в районе 29 UAH/USD.

Программа Кабинета Министров предусматривает установление с 1 января 2021 года прожиточного минимума в размере не менее 40% медианной зарплаты за 2020 год.

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