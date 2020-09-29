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29 вересня 2020, вівторок, 14:51 7
Верховна Рада і партії 2020-09-29T15:45:02+03:00
Українські Новини
Рада внесла зміни до Митного кодексу

Рада внесла зміни до Митного кодексу

Надежда Комендантова
Верховна Рада, митний кодекс, зміни до митного кодексу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада замінила термін "злочин" на "кримінальне правопорушення" в деяких статтях Митного кодексу в той час, як депутати заявили про намір ухвалити 20 жовтня проєкт держбюджету-2021 першому читанні.

За прийняття законопроєкту № 3287-1 за основу проголосував 271 депутат при мінімально необхідних 226, в цілому - 276, передають Українські Новини.

Також у Виборчому кодексі замінюється термін "органи доходів і зборів" на "податкові органи", а словосполучення "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики", "центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну фінансову політику", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики "замінюються на "центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".

У законі "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів термін "орган доходів і зборів"замінюється на "митний орган".

У пояснювальній записці зазначається, що такі редакційні корективи спрямовані на приведення національного законодавства відповідно до понятійного апарату, яким оперує закон №2617-VIII, яким передбачено, що злочин стає однією з різновидів кримінального правопорушення, до яких поряд зі злочинами відносяться кримінальні проступки.

Як повідомляли Українськi Новини, 3 грудня 2019 року Верховна Рада відстрочила введення інституту кримінальних проступків до 2021. 22 листопада 2018 року Верховна Рада ввела інститут кримінальних проступків.

Раніше  Рада дозволила продаж ліків через інтернет, а також прийняла закон про розвідку.

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