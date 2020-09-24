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24 сентября 2020, четверг, 21:27 528
Общество 2020-09-24T22:45:02+03:00
Українські Новини
Во Львове из-за COVID-19 на карантин закрылся театр

Во Львове из-за COVID-19 на карантин закрылся театр

Константин Долгий
Львов, Львовская область, Карантин, Театр, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

На вынужденные каникулы из-за коронавируса уходит Украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове, где накануне от коронавирусной инфекции COVID-19 умер главный педиатр города.

Как передают Українські Новини, об этом говорится на официальном сайте театра.

Подобное решение было принято на фоне стремительного роста количества случаев заражения коронавируса среди работников театра. Сообщается, что карантин продлится с 24 сентября по 3 октября.

"Сообщаем, что театр уходит на карантин. Все спектакли, которые были запланированы на этот период, переносятся на другие даты, а купленные билеты остаются действительными", — говорится в сообщении театра.

Отмечается, что ранее коллектив театра уже несколько раз переносил даты своих выступлений из-за случаев COVID-19 у актеров, однако полностью деятельность театр не прекращал.

Как сообщали Українські Новини, ранее во Львове из-за подтвержденного COVID-19 у преподавателя на самоизоляцию отправили всех старшеклассников "Сиховского" лицея.

Также сообщалось, что в Новояворске подо Львовом на карантин закрылась целая школа.

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