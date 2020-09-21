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21 сентября 2020, понедельник, 19:21 331
Общество 2020-09-21T20:00:02+03:00
Українські Новини
Еще одно учебное заведения закрыли на карантин во Львовской области

Еще одно учебное заведения закрыли на карантин во Львовской области

Константин Долгий
Львов, Львовская область, Пандемия коронавируса, Коронавирус во Львовской области, Коронавирус в школе
Карантин в школе. Фото: pixabay
Карантин в школе. Фото: pixabay

В то время во Львове учащихся старших классов "Сиховского" лицея перевели на дистанционное обучение из-за заражения коронавирусом среди преподавателей, в Новояворске всю школу закрыли на карантин.

Об этом в понедельник, 21 сентября, пишет издание Четвертая Студия, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что опорное учебное заведение "Новояворская общеобразовательная школа I-III ступеней № 1″ была временно закрыта на карантин.

Как рассказали изданию в учебном заведении, так решение администрация школы приняла с целью уменьшить распространение коронавирусной инфекции среди учеников.

Отмечается, что учащиеся школы пробудут дома до 25 сентября.

Согласно данным Минздрава, с начала пандемии во Львовской области было зафиксировано 18 518 случаев заражения коронавирусом, что делает данную область лидером среди регионов Украины по числу заболевших.

Побороть опасное заболевание смогли 6 114 человек, еще 526 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в результате коронавирусной болезни COVID-19 во Львове скончался главный педиатр города Богдан Остальский, который также занимал должность главного специалиста управления здравоохранения Львовского городского совета.

Также сообщалось, что Министерство образования пригрозило директорам и администрациям учебных заведений уголовной ответственностью за нарушение карантина.

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