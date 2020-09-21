Еще одно учебное заведения закрыли на карантин во Львовской области

В то время во Львове учащихся старших классов "Сиховского" лицея перевели на дистанционное обучение из-за заражения коронавирусом среди преподавателей, в Новояворске всю школу закрыли на карантин.

Об этом в понедельник, 21 сентября, пишет издание Четвертая Студия, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что опорное учебное заведение "Новояворская общеобразовательная школа I-III ступеней № 1″ была временно закрыта на карантин.

Как рассказали изданию в учебном заведении, так решение администрация школы приняла с целью уменьшить распространение коронавирусной инфекции среди учеников.

Отмечается, что учащиеся школы пробудут дома до 25 сентября.

Согласно данным Минздрава, с начала пандемии во Львовской области было зафиксировано 18 518 случаев заражения коронавирусом, что делает данную область лидером среди регионов Украины по числу заболевших.

Побороть опасное заболевание смогли 6 114 человек, еще 526 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в результате коронавирусной болезни COVID-19 во Львове скончался главный педиатр города Богдан Остальский, который также занимал должность главного специалиста управления здравоохранения Львовского городского совета.

Также сообщалось, что Министерство образования пригрозило директорам и администрациям учебных заведений уголовной ответственностью за нарушение карантина.

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