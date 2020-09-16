подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 сентября 2020, среда, 16:41 328
Общество 2020-09-16T17:30:02+03:00
Українські Новини
Во Львове еще одно учебное заведение перешло на дистанционное обучение

Во Львове еще одно учебное заведение перешло на дистанционное обучение

Константин Долгий
Львов, Львовская область, Пандемия коронавируса, Коронавирус во Львове, Коронавирус в школе, Самоизоляция учеников
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

В то время как в Ивано-Франковске, который отнесли к "красной" зоне, учебные заведения перевели на дистанционное обучение, во Львове старшеклассников "Сиховского" лицея также отправили учиться домой.

Об этом передают Українські Новини, со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Со вторника, 15 сентября, ученики старших классов были переведены на дистанционную форму обучения сроком на две недели. Причиной этому стало большое количество преподавателей, у которых диагностирован коронавирус.

В то же время, говорится в сообщении пресс-службы, учащие младших классов лицея продолжат обучение в обычном режиме, так как их занятия проходят в другом корпусе лицея.

В городском совете также добавили, что по состоянию на 16 сентября, в более чем 20 школах города были отправлены на карантин по 1-2 класса, еще 4 класса отправили на самоизоляцию из-за заболевшего персонала.

Согласно данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии коронавируса нового типа во Львовской области заболевание было выявлено в 17 430 случаях. Регион занимает первое место среди регионов по количеству подтвержденных случаев заражения.

Как сообщали Українські Новини, ранее инфекционное заболевание COVID-19 забрало жизнь главного педиатра Львова Богдана Остальского, который в течение более чем месяца боролся с опасным недугом.

Также сообщалось, что более 70 случаев заражения коронавирусом было выявлено среди работников Львовского городского совета.

Больше новостей о: Львов Львовская область Пандемия коронавируса Коронавирус во Львове Коронавирус в школе Самоизоляция учеников

Более сотни полицейских заболели коронавирусом за ...
COVID-19 забрал жизнь главного педиатра Львова...
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из му...
Дети из "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон могу...
Дети из "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон могут не пойти в школу. Кабмин установил новый запрет
В "оранжевой" зоне отменили ограничение на перевозку пассажиров не более 50% от сидячих мест
Новости
Нацбанк продолжает понижать курс гривны: почем будет доллар в четверг 17:37
25 школ Киевской области переведены на дистанционную форму обучения из-за коронавируса 17:29
Случай клещевого энцефалита зафиксирован в Волынской области 17:12
Украина просит Беларусь "посадить" хасидов на двухнедельный карантин 17:07
У Cтерненко назначено 4 суда по разным обвинениям: убийство, хулиганство, разбой и наркотики, – Портнов 16:56
больше новостей
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений: кому и сколько добавят 05:45 Инфографика
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
Резко похолодает и ударят первые заморозки. Синоптики предупредили о смене погоды 00:00
больше новостей
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
Кабмин хочет подчинить себе «Укргидроэнерго» в угоду Ахметову, - Василевская-Смаглюк 18:45
МИД Израиля попросил Зеленского пустить тысячу хасидов в Украину 19:48
больше новостей
Кабмин отменил ограничение по зарплате членам правления Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok