Во Львове еще одно учебное заведение перешло на дистанционное обучение

В то время как в Ивано-Франковске, который отнесли к "красной" зоне, учебные заведения перевели на дистанционное обучение, во Львове старшеклассников "Сиховского" лицея также отправили учиться домой.

Об этом передают Українські Новини, со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Со вторника, 15 сентября, ученики старших классов были переведены на дистанционную форму обучения сроком на две недели. Причиной этому стало большое количество преподавателей, у которых диагностирован коронавирус.

В то же время, говорится в сообщении пресс-службы, учащие младших классов лицея продолжат обучение в обычном режиме, так как их занятия проходят в другом корпусе лицея.

В городском совете также добавили, что по состоянию на 16 сентября, в более чем 20 школах города были отправлены на карантин по 1-2 класса, еще 4 класса отправили на самоизоляцию из-за заболевшего персонала.

Согласно данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии коронавируса нового типа во Львовской области заболевание было выявлено в 17 430 случаях. Регион занимает первое место среди регионов по количеству подтвержденных случаев заражения.

Как сообщали Українські Новини, ранее инфекционное заболевание COVID-19 забрало жизнь главного педиатра Львова Богдана Остальского, который в течение более чем месяца боролся с опасным недугом.

Также сообщалось, что более 70 случаев заражения коронавирусом было выявлено среди работников Львовского городского совета.

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