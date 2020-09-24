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24 сентября 2020, четверг, 19:25 354
Судебная власть 2020-09-24T20:15:25+03:00
Українські Новини
В Днипре в одном из судов выявили вспышку коронавируса

В Днипре в одном из судов выявили вспышку коронавируса

Константин Долгий
Днепропетровская область, Днипро, коронавирус в Украине, Коронавирус в Днепропетровской области, Пандемия коронавируса
Фото: pixabay
Фото: pixabay

В то время как на территории Днепропетровской области заражения коронавирусом нового типа выявили в почти 150 учебных заведениях, вспышку COVID-19 подтвердили в Днепропетровском окружном административном суде.

Как передают Українські Новини, об этом в четверг, 24 сентября, сообщили в пресс-службе суда.

Сообщается, что накануне среди работников суда был подтвержден второй случай заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. Были выявлены все лица, которые контактировали с заболевшим, они находятся на самоизоляции.

В связи со случаем выявления вспышки коронавируса в помещениях суда была проведена усиленная дезинфекция.

"Уважаемые посетители суда, убедительно просим вас воздержаться от посещения Днепропетровского окружного административного суда", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что заявки или прочие обращения в суд можно подать с помощью онлайн-сервис "Электронный суд" или напрямую на адрес электронной почты суда.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Окружном административном суде Киева были введены карантинные ограничения из-за того, что у одного из сотрудников выявили COVID-19.

Также сообщалось, что за минувшие сутки в Украине был зафиксирован новый рекорд по количеству людей, поборовших коронавирусную инфекцию COVID-19.

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