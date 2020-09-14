COVID-19 забрал жизнь главного педиатра Львова

В то время как специалисты НАН спрогнозировали до 50 смертей от коронавируса ежедневно уже до конца текущей недели, во Львове от заболевания COVID-19 умер главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета Богдан Остальский. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщили на сайте Львовского городского совета, передают Українські Новини. Заражение коронавирусом произошло у Остальского давно. Последнее время он проходил довольно тяжелое лечение от COVID-19 — инфекции, возбудителем которой является коронавирус нового типа. Несмотря на все усилия местных врачей болезнь оказалась сильнее и в воскресенье Остальский скончался в больнице. "Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним, как великого профессионала и хорошего друга для наших детей", — написал на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый. Богдан Остальский родился в 1960 году. Был врачем-педиатром и долгое время проработал главным специалистом управления здравоохранения города, где координировал работу медицинских учреждений. Как сообщали Українські Новини, ранее в городе Покровск Донецкой области от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, скончалась главный врач городской больницы. Кроме того, в Хмельницкой области коронавирус стал причиной смерти местного прокурора.