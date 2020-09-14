COVID-19 забрал жизнь главного педиатра Львова

В то время как специалисты НАН спрогнозировали до 50 смертей от коронавируса ежедневно уже до конца текущей недели, во Львове от заболевания COVID-19 умер главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета Богдан Остальский.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщили на сайте Львовского городского совета, передают Українські Новини.

Заражение коронавирусом произошло у Остальского давно. Последнее время он проходил довольно тяжелое лечение от COVID-19 — инфекции, возбудителем которой является коронавирус нового типа.

Несмотря на все усилия местных врачей болезнь оказалась сильнее и в воскресенье Остальский скончался в больнице.

"Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним, как великого профессионала и хорошего друга для наших детей", — написал на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Богдан Остальский родился в 1960 году. Был врачем-педиатром и долгое время проработал главным специалистом управления здравоохранения города, где координировал работу медицинских учреждений.

Как сообщали Українські Новини, ранее в городе Покровск Донецкой области от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, скончалась главный врач городской больницы.

Кроме того, в Хмельницкой области коронавирус стал причиной смерти местного прокурора.

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