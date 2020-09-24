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24 вересня 2020, четвер, 21:27 13
Суспільство 2020-09-24T23:30:02+03:00
Українські Новини
У Львові через COVID-19 на карантин закрився театр

У Львові через COVID-19 на карантин закрився театр

Константин Долгий
Карантин, Театр, Львів
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

 Український драматичний театр імені Марії Заньковецької у Львові йде на вимушені канікули через коронавірус, тоді як раніше від коронавірусної інфекції COVID-19 помер головний педіатр міста.

Як передають Українські Новини, про це йдеться на офіційному сайті театру.

Рішення було прийнято на фоні стрімкого зростання кількості випадків зараження коронавірусом серед працівників театру. Повідомляється, що карантин триватиме з 24 вересня по 3 жовтня.

"Повідомляємо, що театр йде на карантин. Всі спектаклі, які були заплановані на цей період, переносяться на інші дати, а куплені квитки залишаються дійсними", - йдеться в повідомленні театру.

Зазначається, що раніше колектив театру вже кілька разів переносив дати своїх виступів через випадки COVID-19 у акторів, проте повністю діяльність театр не припиняв.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Львові через підтверджений COVID-19 у викладача на самоізоляцію відправили всіх старшокласників "Сихівського" ліцею.

Також повідомлялося, що під Львовом на карантин закрилася ціла школа.

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