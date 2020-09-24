У Львові через COVID-19 на карантин закрився театр

Український драматичний театр імені Марії Заньковецької у Львові йде на вимушені канікули через коронавірус, тоді як раніше від коронавірусної інфекції COVID-19 помер головний педіатр міста .

Як передають Українські Новини, про це йдеться на офіційному сайті театру.

Рішення було прийнято на фоні стрімкого зростання кількості випадків зараження коронавірусом серед працівників театру. Повідомляється, що карантин триватиме з 24 вересня по 3 жовтня.

"Повідомляємо, що театр йде на карантин. Всі спектаклі, які були заплановані на цей період, переносяться на інші дати, а куплені квитки залишаються дійсними", - йдеться в повідомленні театру.

Зазначається, що раніше колектив театру вже кілька разів переносив дати своїх виступів через випадки COVID-19 у акторів, проте повністю діяльність театр не припиняв.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Львові через підтверджений COVID-19 у викладача на самоізоляцію відправили всіх старшокласників "Сихівського" ліцею.

Також повідомлялося, що під Львовом на карантин закрилася ціла школа.

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