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08 июля 2020, среда, 16:12 74
Общество 2020-07-08T16:45:02+03:00
Українські Новини
Театрам и ночным клубам разрешили работу до 23:00

Театрам и ночным клубам разрешили работу до 23:00

Кира Молчанова
Кабмин, Театр, Ночной клуб, Адаптивный карантин
Ночной клуб. Фото: pixabay
Ночной клуб. Фото: pixabay

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом второй день подряд, Кабинет Министров разрешил работу учреждений культуры и ночных клубов до 23:00.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Так, учреждениям культуры разрешено работать с 07:00 до 23:00.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, раньше работа учреждений культуры была разрешена до 22:00.

Относительно работы ночных клубов, по мнению Ткаченко, их работа должна быть запрещена после 22:00.

"Тотальное несоблюдение социальной дистанции, масочного режима и дезинфекции, неконтролируемое собрание людей, безответственность сегодня - десятки и сотни новых больных завтра", - написал министр на своей странице в социальной сети и Facebook.

Однако, согласно предложению Министерства внутренних дел, ночным клубам запрещается работа с 23:00 до 07:00.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Пока же количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 7 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 44 человека до 2 853.

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 7 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 114 человек до 5 779, среди заболевших 5 медиков.

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