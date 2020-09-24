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24 сентября 2020, четверг, 20:00 420
Судебная власть 2020-09-24T20:00:23+03:00
Українські Новини
Глава НАБУ Сытник заболел коронавирусом, — источник

Глава НАБУ Сытник заболел коронавирусом, — источник

Елена Новикова
НАБУ, Артем Сытник, коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавиурс, Коронавирус у Сытника, Глава НАБУ
Артем Сытник. Фото: НАБУ
Артем Сытник. Фото: НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заболел коронавирусом.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Это правда, что он заболел COVID-19", - сказал он.

По его словам, в связи с этим Сытник работает дистанционно.

Других деталей источник не сообщил.

В НАБУ пока не комментируют ситуацию, уточняя только, что Сытник находится на больничном.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за август составила 156 912 гривен.

Ранее сообщалось о том, что в апреле Артем Сытник задекларировал земельный участок жены в Крыму и 160 тысяч ежемесячной зарплаты.

В честь дня рождения главы НАБУ Артема Сытника в Киеве появился баннер с "поздравлением". На нем было написано: Спасибо!!! Что никого не посадил, братан!!! С Днюхой!.

Также главе НАБУ Артему Сытнику и бывшему главе САП Назару Холодницкому предлагали 6 миллионов долларов взятки за закрытие дела Злочевского.

Кроме того, НАБУ сообщили, что увольнение Холодницкого не должно помешать расследованиям.

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