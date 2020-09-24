В Украине рекордное количество выздоровевших и 3372 новых больных за сутки

23 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 372 до 188 106, количество умерших от заболевания - на 52 человека до 3 757 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 3,6%, новых летальных случаев - на 17,5%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 24 сентября в Украине зарегистрированы 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 757 летальных, 83 458 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 3 372 новых случая заболевания, выздоровели 1 788 человек, умерли 52 человека.

Таким образом, 23 сентября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 3 372 против 1 788.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 24 сентября составило 100 891 человек, что на 1,5% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (20 665), Львовской (19 250) и Харьковской областях (16 193).

В Черновицкой области зафиксированы 13 562 случая COVID-19, в Ивано-Франковской - 12 952 случая, в Тернопольской – 12 334, в Одесской - 12 309, в Ривненской - 11 621, в Закарпатской – 9 416, в Киевской - 8 286, в Волынской - 7 235, в Винницкой - 5 556, в Житомирской - 5 262, в Хмельницкой - 5 185, в Днепропетровской - 4 692 случая.

3 647 случаев выявлено в Черниговской области, 3 355 случаев - в Черкасской, 3 352 случая - в Сумской, 3 288 случаев - в Запорожской, 2 767 случаев - в Донецкой, 2 717 случаев - в Николаевской, 1 677 случаев - в Полтавской, 1 039 случаев - в Кировоградской, 905 случаев - в Херсонской и 841 случай - в Луганской области.

Коронавирус в Украине на 24 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 22 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 497 до 184 734, количество умерших от заболевания - на 63 человека до 3 705.

Тем временем, сегодня 197-й день карантина: какие ограничения действуют в "коронавирусных" зонах.

Ранее Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.

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