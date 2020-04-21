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21 апреля 2020, вторник, 16:44 530
Политика 2020-04-21T17:03:17+03:00
Українські Новини
Сытник задекларировал земучасток жены в Крыму и 160 тыс. ежемесячной зарплаты

Сытник задекларировал земучасток жены в Крыму и 160 тыс. ежемесячной зарплаты

Ярина Вацяк
электронные декларации, НАБУ, Артем Сытник
Артем Сытник
Артем Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник задекларировал земельный участок в собственности жены в Севастополе (Крым), 160 тыс. средней ежемесячной зарплаты и 37 тыс. долларов наличных средств за 2019 год в то время, как за март 2020 года зарплата Сытника составила 224 495 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Зарплата Сытника за год составила 2 млн гривен.

Кроме того, наличными директор НАБУ задекларировал 37 тыс. долларов.

Доходы жены Сытника Анны не указаны.

Также жена директора НАБУ владеет земельным участком площадью 416 кв. м в аннексированном Россией Севастополе.

Сытник владеет квартирой в Броварах Киевской области площадью 82,6 кв. м.

Также директор НАБУ владеет автомобилем KIA 2017 года выпуска, который в 2017 году приобрел за 802 тыс. гривен.

Вкладов в банках у него нет.

Как сообщали Українські Новини, Сытник задекларировал земучасток жены в Крыму, 1,8 млн гривен доходов и 30 тыс. долларов наличных за 2018 год.

В январе зарплата директора НАБУ Сытника составила почти 200 тысяч гривен. Должностной оклад Сытника составил 115 080 гривен. 

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