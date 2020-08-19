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19 августа 2020, среда, 09:17 376
Общество 2020-08-19T10:30:02+03:00
Українські Новини
"Спасибо, что никого не посадил, братан!". Сытника оригинально поздравили с 41 днем рождения

"Спасибо, что никого не посадил, братан!". Сытника оригинально поздравили с 41 днем рождения

Валерия Драгомирова
День рождения, НАБУ, Артем Сытник
Сытника поздравили с днем рождения
Сытника поздравили с днем рождения

Сегодня директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику, котрый ушел в отпуск, исполнился 41 год. В честь его дня рождения в Киеве появился баннер с "поздравлением". Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

Баннер висит на пешеходном мосту через проспект Степана Бандеры, недалеко от станции метро "Почайная". 

"Спасибо!!! Что никого не посадил, братан!!! С Днюхой!", - написано на баннере. 

Артем Сытник отмечает 41 день рожденияАртем Сытник отмечает 41 день рождения

Баннер ко дню рождения СытникаБаннер ко дню рождения Сытника


Артем Сытник родился 19 августа 1979 в пгт Компанеевка, Кировоградская область. Он украинский юрист, бывший следователь прокуратуры, с 16 апреля 2015 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщали Українські Новини, Сытник пробудет в отпуске до 24 августа до Дня независимости.

Кроме того, зарплата Сытника за июнь составила 80,6 тыс. гривен. После удержания налогов и сборов он получил 64 922 гривны.

Тем временем зарплата директора Национального антикоррупционного бюро  Артема Сытника за апрель составила 151 213 гривен.



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