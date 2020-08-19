"Спасибо, что никого не посадил, братан!". Сытника оригинально поздравили с 41 днем рождения

Сегодня директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику, котрый ушел в отпуск, исполнился 41 год. В честь его дня рождения в Киеве появился баннер с "поздравлением". Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

Баннер висит на пешеходном мосту через проспект Степана Бандеры, недалеко от станции метро "Почайная".



"Спасибо!!! Что никого не посадил, братан!!! С Днюхой!", - написано на баннере.

Артем Сытник отмечает 41 день рождения

Баннер ко дню рождения Сытника



Артем Сытник родился 19 августа 1979 в пгт Компанеевка, Кировоградская область. Он украинский юрист, бывший следователь прокуратуры, с 16 апреля 2015 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины.



Как сообщали Українські Новини, Сытник пробудет в отпуске до 24 августа до Дня независимости.



Кроме того, зарплата Сытника за июнь составила 80,6 тыс. гривен. После удержания налогов и сборов он получил 64 922 гривны.



Тем временем зарплата директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за апрель составила 151 213 гривен.







Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости