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16 сентября 2020, среда, 06:00 541 Документ
Судебная власть 2020-09-16T06:30:12+03:00
Українські Новини
В августе Сытнику почти вдвое урезали зарплату

В августе Сытнику почти вдвое урезали зарплату

Анна Рудык
Зарплаты, НАБУ, Артем Сытник, зарплаты чиновников
Артем Сытник
Артем Сытник

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, который в августе неделю находился в отпуске, за август составила 156 912 гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 94 590 гривен, доплата за выслугу лет - 37 836 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 9 459 гривен, доплата за ранг - 600 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 18 918 гривен, отпускные - 34 711 гривен, компенсация на неиспользованные дни отпуска - 86,7 тыс гривен.

При этом, согласно ограничению по размеру зарплат чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из его зарплаты было вычтено 125 980 гривен.

После удержания налогов и сборов Сытник получил 126 314 гривен.

Как сообщали Українські Новини, суд обязал НАБУ допросить Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и Сытнику взятки $5 млн.

Также в ГБР заявили, что Сытник нарушает закон, игнорируя решение КС о незаконности его назначения.

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