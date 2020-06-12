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12 июня 2020, пятница, 21:17 128
Силовые структуры 2020-06-12T21:56:54+03:00
Українські Новини
Сытнику и Холодницкому предлагали 6 млн долл взятки за закрытие дела Злочевского

Сытнику и Холодницкому предлагали 6 млн долл взятки за закрытие дела Злочевского

Кира Молчанова
НАБУ, Артем Сытник, Назар Холодницкий, САП
Попытка дать взятку. Фото: пресс-служба САП
Попытка дать взятку. Фото: пресс-служба САП

Национальное антикоррупционное бюро задокументировало факт дачи директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 6 миллионов долларов взятки.

Об этом говорится в сообщении на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Только что под процессуальным руководством САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным лицом предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника Управления ГФС в г. Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП", - сказано в нём.

Взятка предлагалась за принятие решения о закрытии уголовного дела, в котором указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.91, ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Правоохранители изъяли 6 миллионов долларов.

В настоящее время детективами Национального бюро проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий лиц, которые предоставляли неправомерную выгоду.

Деньги в сумке. Фото: пресс-служба САПДеньги в сумке. Фото: пресс-служба САП

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что у заместителя генпрокурора — специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого есть шанс переизбраться на второй срок.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что служебное расследование в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого выявило ряд нарушений в его работе.

Также Венедиктова обвинила САП в неэффективности и попросила продемонстрировать судебные приговоры в отношении топ-чиновников.

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