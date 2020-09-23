Киевское "Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Гент"

Победой киевского "Динамо" закончился первый поединок этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Бело-синие в большинстве обыграли бельгийский Гент.

В первом тайме на 9-ой минуте голом отличился нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга. Однако в конце первой половины встречи вышедший на замену Тим Кляйндинст сравнял счет.

Переломный момент случился во втором тайме. Роман Безус после фола на Буяльском получил вторую желтую и ушел с поля, оставив "Динамо" в численном преимуществе. В ответном матче в Киеве он не сыграет.

Финальную точку в поединке поставил. Карлос Де Пена на 79-ой минуте встречи.

"Динамо" одержало гостевую победу и будет ожидать "Гент" в Киеве во вторник 29 сентября.

Как сообщали Українські Новини, незадолго после назначения Мирча Луческу тренером "Динамо", появилась информация, что румныский тренер покинул свой пост.

Однако президент киевского "Динамо" Игорь Суркис уговорил Лучаску не уходит с поста главного тренера, несмотря на шквал негатива со стороны фанатов команды.

Донецкий клуб "Шахтер" поздравил своего экс-наставника Мирчу Луческу с 75-летием поздравлением, в котором румынскому тренеру желают поддержки преданных друзей.

Перед началом сезона "Динамо" Киев совместно с фирмой спортивной одежды New Balance презентовало новые комплекты формы, в которой будут играть следующий год.

Также назначенный на должность главного тренера футбольного клуба "Динамо" Мирча Луческу объявил, кто будет ему ассистировать в работе с командой.

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