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  • "Шахтер" потролил Луческу в его день рождения, пожелав преданных друзей
29 июля 2020, среда, 11:02 112
Политика 2020-07-29T11:20:42+03:00
Українські Новини
"Шахтер" потролил Луческу в его день рождения, пожелав преданных друзей

"Шахтер" потролил Луческу в его день рождения, пожелав преданных друзей

Кира Молчанова
Донецк, Динамо, Шахтер, ФК Динамо, ФК Шахтер, Мирча Луческу
Мирча Луческу. Коллаж Facebook
Мирча Луческу. Коллаж Facebook

Донецкий клуб "Шахтер" поздравил своего экс-наставника Мирчу Луческу с 75-летием поздравлением, в котором румынскому тренеру желают поддержки преданных друзей. Поздравление смутится иронично на фоне того, что теперь Луческу будет тренировать главного соперника "горняков" – киевское "Динамо".

Поздравления появились на официальной странице ФК "Шахтер" в Facebook.

Кроме того, войти в тренерский штаб "Динамо" предлагали еще нескольким "экс-горнякам" защитнику "Шахтера" Вячеславу Шевчуку и бывшему тренеру клуба по физподготовке Карло Николини. Оба от предложения отказались.

А еще раньше генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что Луческо ранее дважды просился вернуться на пост главного тренера донецкого клуба, но оба раза клуб ему отказывал.

Как сообщали Українькі Новини, 23 июля было объявлено, что Миирча Луческу станет главным тренером киевского "Динамо".

Болельщики клуба выступили против этого и пригрозили акциями протеста.

На фоне недовольства фанатов Луческу даже обсуждал свою раннюю отставку, но президент "Динамо" Игорь Суркис уговорил Луческу остаться.

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