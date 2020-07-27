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27 июля 2020, понедельник, 20:45 173
Общество 2020-07-27T21:00:01+03:00
Українські Новини
У "Динамо" есть тренер. Суркис уговорил Луческу остаться в "Динамо", несмотря на критику фанатов

У "Динамо" есть тренер. Суркис уговорил Луческу остаться в "Динамо", несмотря на критику фанатов

Кира Молчанова
Киев, Динамо, ФК Динамо, Игорь Суркис, Динамо Киев, Мирча Луческу

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис уговорил Мирча Лучаску не уходит с поста главного тренера, несмотря на шквал негатива со стороны фанатов команды.

Об этом в эфире футбольной программы "Цыганик Лайв".

По словам спортивного журналиста Игоря Цыганика, Суркис уговорил Луческу не уходить из "Динамо", хотя реакция фанатов его расстроила.

"Я лично имел сегодня разговор с Мирчей Михайловичем. Он был очень смущен тем давлением, который шел на него и со стороны украинских средств массовой информации, и со стороны журналистов, и со стороны представителей других клубов, со стороны болельщиков", - рассказал Цыганик.

Луческу действительно разговаривал с журналистами о своей возможной отставке, но это было до того, как он пообщался с Суркисом. Кроме того, в прямом эфире журналист связался с президентом "Динамо", тот подтвердил, что Луческу остается главным тренером бело-синих.

"У "Динамо" есть тренер", - ответил Суркис.

Кроме того, Агент Луческу Аркадий Запорожану рассказал, что опубликованное накануне письмо – не подделка. Это личная переписка Луческу и Суркиса, но как оно попало в СМИ – неизвестно. Этим письмом Луческу якобы хотел сказать, что готов уйти с поста главного тренера потому что имидж клуба ему важнее.

Запорожану также рассказал, что завтра утром румынский тренер намерен лететь в Киев и еще раз подтвердил, что Луческу – главный тренер "Динамо".

Как сообщали Українські Новини, 23 июля новым главным тренером бело-синих назначили бывшего наставника донецкого "Шахтера" Мирча Луческу.

фанаты киевского "Динамо" в штыки восприняли назначение Луческу и призвали сотрудников клуба увольняться.

После этого в донецком "Шахтере" рассказали, почему дважды отказывали Луческу.

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