Волны могучего Днепра. Киевское "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2020-2021

Перед началом нового футбольного сезона, первые матчи которого пройдут без зрителей , стало известно о том, что "Динамо" Киев совместно с фирмой спортивной одежды New Balance презентовало новые комплекты формы на сезон 2020-2021. Об этом сообщает официальный сайт киевского " Динамо ".

Так, в новом сезоне динамовцы дома будут играть в форме с сине-голубыми полосами на белом, а на выездных матчах – в форме с голубыми полосы на синем.

Также в этом году New Balance впервые представит третий комплект игровой формы Динамо.

"В жизни каждого бывают успешные полосы и не очень, и футбольный клуб – не исключение. Однако самое важное – это двигаться к новым победам и свершениям, особенно если рядом преданные болельщики, которые всегда поддерживают свою команду.

Рисунок на форме в традиционных для Динамо Киев бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба", – говорится в пресс-релизе "Динамо".

Новая домашняя форма киевского "Динамо" сезона 2020-2021. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Новая домашняя футболка киевского "Динамо" сезона 2020-2021 на болельщике. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Приятный сюрприз ждет болельщиков команды на обратной стороне футболки. Там, под гербом "Динамо" находится надпись "Киев – это мы", символизирующая единство команды, болельщиков и родного города.

Надпись "Киев – это мы" на обратной стороне новой футболки киевского "Динамо" сезона 2020-2021. Фото: instagram/fc_dynamo_kyiv

С 2018 года фирма New Balance является официальным спортивным партнером киевского клуба, и каждый год разрабатывает новый эксклюзивный дизайн игровой формы команды.

Также "Динамо" представило промо-ролик новой формы.

Как сообщали Українські новини, донецкий "Шахтер" потерпел крупнейшее поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА, проиграв миланскому “Интеру” 5:0.

Также в УАФ определились с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне.

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