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29 июля 2020, среда, 11:25 50
Спорт 2020-07-29T11:25:01+03:00
Українські Новини
Тренерский интернационал в штабе "Динамо": Луческу объявил своих помощников

Тренерский интернационал в штабе "Динамо": Луческу объявил своих помощников

Сергей Паламаренко
Спорт, Футбол, Динамо, Луческу, Тренер
Мирча Луческу в киевском
Мирча Луческу в киевском "Динамо". Коллаж FB

Назначенный на должность главного тренера футбольного клуба "Динамо" (Киев) Мирча Луческу объявил, кто будет ему ассистировать в работе с командой, сообщает портал capital.ua.

В штаб румынского специалиста вошли тренеры Эмил Карас из Молдовы, а также трое бывших игроков-динамовцев - Огнен Вукоевич из Хорватии, украинцы Олег Гусев и Михаил Михайлов. Последний, который работает на позиции помощника тренера не первую ротацию наставников "Динамо", продолжит работать с вратарями.

Среди помощников Луческу также будет итальянец Диего Лонго, который в прошлом работал с сыном Мирчи Разваном Луческу.

В то же время, в структуре тренерской группы не будет бывшего многолетнего помощника Луческу Александра Спиридона. По информации румынского издания Sport.ro, молдавский специалист провел разговор с генеральным директором Шахтера Сергеем Палкиным. В ходе разговора функционер "горняков" сумел убедил Спиридона не принимать предложение киевского клуба.

Впрочем, все подробности подготовки киевского футбольного клуба к новому сезону станут достоверно известны лишь после официального представления Мирчи Луческу, запланированное на 30 июля.

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