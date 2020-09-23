Футбол, Гент - Динамо: где и когда смотреть матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Футболисты киевского "Динамо" стартуют в двухраундовом противостоянии этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Первую игру с бельгийским "Гентом" "бело-голубые" проведут на выезде - встреча в Генте состоится в среду, 23 сентября. Начало - в 21:00 по среднеевропейскому времени (22:00 по Киеву).

Как сообщает официальный сайт киевской команды, ее наставник Мирча Луческу во время предматчевой пресс-конференции в Генте с уважением отозвался о предстоящем сопернике и обозначил главную задачу, которую он ставит перед "динамовцами".

"Главный приоритет - однозначно результат. Что касается первого матча, который состоится (в Бельгии, - ред), я готовлю команду ко всем возможным сценариям, которые могут сложиться на поле. Ведь не мы одни играем, есть еще и соперник. Поэтому очень сложно сказать, как будет складываться (первый, - ред) матч", - подчеркнул Луческу.

В прямой трансляции матч Гент - Динамо можно будет посмотреть на канале "Футбол 2". Перед игрой там же в 21:15 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", которая продолжит эфир в 23:55.

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