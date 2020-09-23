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23 вересня 2020, середа, 23:59 6
Суспільство 2020-09-24T00:30:01+03:00
Українські Новини
Київське "Динамо" на виїзді переграло бельгійський "Гент"

Київське "Динамо" на виїзді переграло бельгійський "Гент"

Кира Молчанова
Спорт, Футбол, Динамо, ФК Динамо, Ліга чемпіонів УЄФА, Ліга чемпіонів
"Гент" - "Динамо". Скріншот відео

Перший поєдинок етапу плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА закінчився перемогою київського "Динамо". Біло-сині в більшості обіграли бельгійський "Гент".

У першому таймі на 9-ій хвилині голом відзначився нападник київського "Динамо" Владислав Супряга. Однак в кінці першої половини зустрічі Тім Кляйндінст, що вийшов на заміну, зрівняв рахунок.

Переломний момент стався в другому таймі. Роман Безус після фолу на Буяльському отримав другу жовту і пішов з поля, залишивши "Динамо" в чисельній перевазі. У матчі-відповіді в Києві він не зіграє.

Фінальну крапку в поєдинку поставив Карлос Де Піна на 79-ій хвилині зустрічі.

"Динамо" здобуло гостьову перемогу і чекатиме "Гент" у Києві у вівторок 29 вересня.

 

 

 

Як повідомляли Українські Новини, Мірча Луческу подав у відставку через 4 дні після призначення на посаду головного тренера київського "Динамо". Причиною цьому стало вороже ставлення київських фанатів до екстренера донецького "Шахтаря".

Однак президент київського "Динамо" Ігор Суркіс умовив Мірчу Лучаску не йти з поста головного тренера.

Також Луческу оголосив, хто буде йому асистувати в роботі з командою.

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