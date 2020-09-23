Суд арестовал часть имущества депутата Рады Юрченко

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества депутата Верховной Рады Александра Юрченко (внефракционный), которого подозревают во взяточничестве.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Арест наложен, но пока не на все имущество", - сказал собеседник.

Он не уточнил, об аресте какого имущества идет речь.

Согласно электронной декларации, Юрченко владеет частью квартиры, а также денежными средствами в сумме 50 тыс. долларов.

На данный момент Юрченко продолжает находиться в СИЗО, залог за него пока не внесен.

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал его и назначил залог 3 млн гривен.

Ранее сообщалось о том, что депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что НАБУ задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко, который на тот момент состоял в партии "Слуга народа".

В четверг, 17 сентября, стало известно, что Александр Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Кроме того, в ходе судебного заседания, которое проходило в понедельник, 21 сентября, представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что Александр Юрченко может владеть незарегистрированным травматическим или огнестрельным оружием.

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