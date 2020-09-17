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17 сентября 2020, четверг, 16:02 208
Силовые структуры 2020-09-17T16:30:01+03:00
Українські Новини
Депутату Рады Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки

Депутату Рады Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки

Елизавета Драбкина
САП, Взятка, Александр Юрченко
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила депутату Верховной Рады Александру Юрченко, который вышел из фракции "Слуга народа", о подозрении в получении взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"17 сентября 2020 года прокурором САП по поручению Генерального прокурора сообщено о подозрении народному депутату Украины - члену комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей", - сказано в нем.

Действия Юрченко квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368  (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 4 ст. 27 (виды соучастников) ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Так, в рамках досудебного расследования детективами НАБУ установлено, что народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа депутатов Рады - членов Комитета за голосование за представленные им предложения.

В середине августа текущего года правоохранителями был зафиксирован факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части обусловленных средств.

Отмечается, что 26-27 августа была запланирована передача второй части средств, однако дальнейшее выполнение специального задания было остановлено.

Как сообщали Українськi Новини, 15 сентября правоохранители сообщили о подозрении помощнику Юрченко, Высший антикоррупционный суд арестовал его с залогом в размере 1 млн гривен.

Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен.

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