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21 сентября 2020, понедельник, 17:51 679
Судебная власть 2020-09-21T19:00:01+03:00
Українські Новини
Депутат Юрченко может владеть незарегистрированным оружием, — САП

Депутат Юрченко может владеть незарегистрированным оружием, — САП

Елена Новикова
Депутат, Травматическое оружие, САП, Огнестрельное оружие, Александр Юрченко, Незарегистрированное оружие
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко (внефракционный), который подозревается в получении неправомерной выгоды, может владеть незарегистрированным травматическим или огнестрельным оружием.

Об этом в ходе судебного заседания сообщил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По его словам, в день вручения сообщения о подозрении возле дома Юрченко был обнаружен автомобиль Lexus 470, в салоне которого находился пистолет и мобильный телефон.

При этом сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) не могли провести обыск в автомобиле и изъять указанные предметы, поскольку на тот момент не имели разрешения суда.

После получения такого судебного решения детективы НАБУ провели обыск в автомобиле, однако оружия и телефона уже не было.

Вместе с тем прокурор сообщил, что Юрченко не регистрировал право на ношение оружия.

Как сообщали Українськi Новини, Антикоррупционный суд начал избрание меры пресечения депутату Рады Юрченко.

Ранее сообщалось о том, что в четверг, 17 сентября, Александр Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

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