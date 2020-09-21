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21 сентября 2020, понедельник, 16:15 546
Судебная власть 2020-09-21T16:16:52+03:00
Українські Новини
Антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения депутату Юрченко

Антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения депутату Юрченко

Валерия Драгомирова
Коррупция, Антикоррупционный суд, Александр Юрченко
Александр Юрченко Фото: Facebook/yurchenko211
Александр Юрченко Фото: Facebook/yurchenko211

Высший антикоррупционный суд начал избрание меры пресечения депутату Верховной Рады Александру Юрченко (внефракционный), который подозревается в получении неправомерной выгоды.

Заседание началось около 16:00, передают Українськi Новини.

На заседание прибыли прокурор, адвокаты Юрченко и сам подозреваемый.

Все присутствующие в защитных масках.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что НАБУ задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа").

Помощник был арестован, однако за него внесли залог в полтора миллиона гривен

17 сентября САП сообщила о подозрении Юрченко. Действия Юрченко квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368  (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 4 ст. 27 (виды соучастников) ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Суд перенес избрание меры пресечения депутату Рады Юрченко на 21 сентября из-за неявки последнего на заседание 18 сентября.

Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен.

17 сентября Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

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