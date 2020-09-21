Антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения депутату Юрченко

Высший антикоррупционный суд начал избрание меры пресечения депутату Верховной Рады Александру Юрченко (внефракционный), который подозревается в получении неправомерной выгоды. Заседание началось около 16:00, передают Українськi Новини. На заседание прибыли прокурор, адвокаты Юрченко и сам подозреваемый. Все присутствующие в защитных масках. Как сообщали Українськi Новини, депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что НАБУ задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа").Помощник был арестован, однако за него внесли залог в полтора миллиона гривен. 17 сентября САП сообщила о подозрении Юрченко. Действия Юрченко квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 4 ст. 27 (виды соучастников) ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.Суд перенес избрание меры пресечения депутату Рады Юрченко на 21 сентября из-за неявки последнего на заседание 18 сентября.Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен.17 сентября Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.